Infortunio Dybala, arriva l'annuncio: "E' più grave"

che manda nel panico tutti: “Più”, ora scoppia il caosPoco più di 10?. Tanto è durata la gara di Paulocontro il Cagliari. Subentrato nella ripresa, dopo poco si è toccato dietro al ginocchio ed è uscito infortunato, per poi mettersi a piangere in panchina, forse per il dolore, forse per l’ennesimo problema della sua carriera.La Joya si è poi sottoposta agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Insomma, un mese di stop per il numero 21 che tornerà nuovamente a disposizione di Ranieri e della Roma per il rush finale. Insomma, se i giallorossi saranno ancora in piena lotta per una qualificazione alla prossima Champions League,potrà dare il suo contributo.Per la Roma si tratta senza dubbio di un colpo durissimo viste le qualità del trequartista argentino che, con l’arrivo di Ranieri in panchina, era tornato a brillare.