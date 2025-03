Internews24.com - Infortunio Dumfries, previsti esami strumentali per l’esterno olandese! Ecco cosa filtra

di Redazionepersulle condizioni del giocatore nerazzurroCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle condizioni degli infortunati in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda Denzel– «L’augurio in casa Inter è che il recupero di Denzelpossa correre veloce come il suo forfait per l’Olanda:nerazzurro è statoinfatti depennato dalla lista deiconvocati del ct Koeman per gli impegni di Nations League con la Spagna a causa del problema muscolare alla coscia destra riportato domenica sera a Bergamo contro l’Atalanta, quando è stato costretto a uscire dopo 65 minuti. Ad annunciarlo è stata ieri la federcalcio, adesso la palla passerà all’Inter: le condizioni disaranno valutate dallo staff medico nerazzurro tra domani e giovedì.