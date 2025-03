Inter-news.it - Infortunio Dumfries, no all’Olanda! Le condizioni e il recupero – TS

In Atalanta-Inter c’è stato l’di Denzelnel corso del secondo tempo. Pare che il giocatore abbia sentito qualcosa al flessore, ma non è ancora definito il problema. Le ultime da Tuttosport.– L’di Denzelarriva nel momento “giusto”. Giusto perché non ci sono partite dell’Inter e l’esterno è costretto a saltare gli impegni della nazionale. L’Olanda ha deciso di rimandarlo a casa nonostante l’importanza delle gare di UEFA Nations League contro la Spagna. Il giocatore ha dato forfait nella partita tra Atalanta e Inter e non è rimasto in campo nel finale del match. Yann Bisseck lo ha sostituito eè tornato in panchina per le dovute medicazioni., i tempi difarà gli esami strumentali appena riuscirà a recuperare dal problema muscolare.