Infortunio Dumfries il problema è più serio del previsto | rischia di saltare il derby col Milan e non solo!

di Redazione, ilè piùdeldiilcole non! Cosa filtra dall’OlandaL’rimediato da Denzelnel corso dell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta è piùdel. Lo stesso tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, aveva un po’ sottovalutato ilnella conferenza stampa postpartita. Ma le notizie che arrivano dall’Olanda, dopo i confronti avuti tra gli staff medici della nazionale degli Oranje e quello del club nerazzurro, non sono rassicuranti: si prevede che l’esterno possale prossime tre partite, tra cui anche quella per la semifinale d’andata in Coppa Italia contro il. Inzaghi spera di riaverlo per l’andata di Champions contro il Bayern Monaco; questo il punto fatto da calciomercato.