Infortunio Dumfries, guaio per Inzaghi: come sta l'esterno e quante partite salta

di Redazionenerazzurro salterà le prime tre sfide dopo il rientro dalla sostaPasquale Guarro aggiorna sull‘olandese dopo la sosta salterà almeno le prime tre gare in seguito ai problemi fisici rimediati di recente.Inter, le condizioni fisiche diverranno valutate dallo staff medico nerazzurro nel giro delle prossime 48/72 ore. I primi controlli svolti in Nazionale certificano che certamente salterà le prime tre sfide successive alla sosta. Nel dettaglio, il giocatore salterà sicuramente il match con l’Udinese in programma alla ripresa del campionato e l’andata della semifinale di Coppa Italia col Milan. Potrebbe doverre anche la gara col Parma del 5 aprile, prima del match d’andata col Bayern Monaco in Champions League.