Infortunati Juve, sospiro di sollievo dall'infermeria: le ultimissime sulle condizioni di Cambiaso e Kelly

di RedazionentusNews24di: ledi, che ieri ha sostenuto gli esami al J Medical, eL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazionein casa. All'indomani della sfida contro la Fiorentina, come documentato dantusnews24, ha sostenuto gli esami al J Medical.Esclusi problemi al perone o alla caviglia sinistra, con l'esterno che ha così raggiunto il ritiro della Nazionale italiana. Buone notizie anche per, che è stato visitato e non ha nulla di grave: col Genoa potrebbe esserci.