Internews24.com - Infortunati Inter, il punto sull’infermeria! Ecco come stanno Dumfries e Thuram

di Redazione, il, rimasti ad Appiano per recuperare dai loro problemi fisiciCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle condizioni degliin casa: GLI– «L’augurio in casaè che il recupero di Denzelpossa correre veloceil suo forfait per l’Olanda: l’esterno nerazzurro è statoinfatti depennato dalla lista deiconvocati del ct Koeman per gli impegni di Nations League con la Spagna a causa del problema muscolare alla coscia destra riportato domenica sera a Bergamo contro l’Atalanta, quando è stato costretto auscire dopo 65 minuti. Ad annunciarlo è stata ieri la federcalcio olandese, adesso la palla passerà all’: le condizioni disaranno valutate dallo staff medico nerazzurro tra domani e giovedì.