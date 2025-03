Laspunta.it - Inflazione ancora al rialzo, aumentano i costi delle famiglie. I dati resi noti dall’Istat

I prezzi dei beni energetici, specialmente quelli regolamentati, continuano a trainare all’: l’Istat rileva a febbraio un tasso al +1,6%.Corre più veloce il carrello della spesa, che segna quota +2%. Tassi in lievissima, quasi impercettibile, diminuzione rispetto alle stime preliminari, ma che comunque in risalita.Con l’a questi livelli, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima ricadute, per una famiglia media, pari a +504,00 euro annui, di cui +112,00 solo nel settore alimentare.Rincari che sottolineano,una volta, la necessità e l’urgenza di intervenire per frenare la crescita dei prezzi in campo energetico, adottando provvedimenti che vadano oltre le misure insufficienti adottate finora.Ma agire sul fronte energetico non basta: è necessario disporre sostegni e misure che diano ossigeno allenei settori vitali, a partire da quello alimentare.