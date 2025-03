Ilrestodelcarlino.it - Inflazione, a febbraio cala la febbre dei prezzi. Diminuisce la ristorazione, ma non le bollette

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo il forte incremento di gennaio l’, nel mese di, fa registrare una leggerissima decelerazione dell’indice generale, dovuta principalmente ai cali riguardanti i servizi ricettivi. Stabile il carrello della spesa. L’indice deial consumo per l’intera collettività, calcolato sul territorio comunale a, produce infatti una variazione positiva di +1,1% su base tendenziale annua, affiancata da una lieve flessione (-0,1%) a livello congiunturale, come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base deiregistrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat. A, in particolare, risultano in calo i servizi ricettivi e di(-1,2%); comunicazioni (-0,7%); ricreazione, spettacoli e cultura (-0,2%); mobili, articoli e servizi per la casa (-0,1%).