Dayitalianews.com - Infermiera 50enne aggredita al pronto soccorso: afferrata al collo e colpita dal padre di un piccolo paziente. Il gravissimo episodio all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno

L’aggressione alAttimi di paura nelle prime ore del mattino di lunedì 17 marzodi, dove un’è stata violentementedaldi un bambino in attesa di cure. La donna, 50 anni, si trovava in servizio alquando è stata affrontata dall’uomo che, esasperato dall’attesa, ha perso il controllo.Tensione in ospedale: “Fate presto” e poi l’aggressioneSecondo quanto ricostruito, la coppia di genitori si era recata in ospedale per far visitare il figlio, che presentava difficoltà respiratorie. Il personale sanitario ha immediatamente preso in carico ilper fornirgli le cure necessarie, ma ilha iniziato a manifestare nervosismo, pretendendo tempi più rapidi. La situazione è presto degenerata quando l’uomo ha afferrato l’per ile l’hacon uno schiaffo, accusandola di perdere tempo.