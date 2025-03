Ilfattoquotidiano.it - Infarto sul ring, il wrestler Vince Steele morto a 39 anni durante un match nel New Jersey

Una tragica e prematura morte ha sconvolto il mondo del wrestling. Il combattente newyorkeseè deceduto sulall’età di 39per un: inutili i soccorsi e il trasporto in ambulanza all’ospedale. È accadutoun “Fatal 4-Way”, un incontro a quattro in cui ogni atleta lotta per proprio conto, organizzato dalla Brii Combination Wrestling a Ridgefield Park, nel New.“l’evento di domenica 16 marzo,ha avuto un’emergenza medica sul. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Dipartimento di Polizia di Ridgefield Park, che è arrivato sulla scena in pochi minuti e ha immediatamente fornito assistenza medica di emergenza. Nonostante la loro rapida risposta e i migliori sforzi dei primi soccorritori, abbiamo tragicamente perso”, hanno comunicato gli organizzatori della Bcw.