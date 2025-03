Quotidiano.net - Indagini sul suicidio di Andrea Prospero: focus su schede sim e telefoni

Si concentrano ora sull'analisi delle 60sim, dei 5e del pc lesuldi, lo studente trovato morto in una camera in affitto nel centro di Perugia. Decesso per il quale un diciottenne romano è agli arresti domiciliari per istigazione o aiuto a togliersi la vita mentre un giovane residente in Campania è indagato per la cessione del farmaco oppiaceo utilizzato. Gli inquirenti - la Procura di Perugia che coordina l'attività della Polizia - punta infatti a ricostruire la rete dei contatti di, sia in relazione al suosia ad eventuali altri aspetti.