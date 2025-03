Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro a Cesenatico, operaio folgorato mentre pota i rami di un albero

(Cesena), 18 marzo 2025 – Le ambulanze del 118 hanno viaggiato a sirene spiegate per salvare l’ennesima vittima di unsul. Dettagli dell’nelle campagne diÈ accaduto questa mattina in via Montaletto, dove una squadra di una ditta di Cesena era impegnata in lavori di manutenzione e sistemazione del verde. Undi 36 anni stava utilizzando una motosega perre idi un pino, quando improvvisamente ha toccato i cavi aerei della linea della corrente elettrica. L’uomo è rimasto, ma ha avuto la forza di urlare e chiedere aiuto. Immediatamente è stato soccorso dai colleghi, che hanno dato l’allarme e hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, aiutati anche da un passante che ha prestato soccorso. Interventi di soccorso e indagini Dopo qualche minuto sono giunte l’automedica e l’ambulanza del 118.