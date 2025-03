Agi.it - Incidente nel laboratorio di chimica a Merano, tre studenti feriti

Leggi su Agi.it

AGI - Almeno tresono rimastia seguito di unavvenuto neldidell'Istituto tecnico per turismo e biotecnologia 'Marie Curie' di, in Alto Adige. Glisarebbero rimasti intossicati ma, stando alle prime informazioni, nessuno è in gravi condizioni. Evacuazione dell'edificio scolastico I trehanno accusato malessere, a quanto pare, durante un esperimento all'interno dele sono stati portati all'ospedale per accertamenti. L'intero edificio scolastico è stato evacuato. La richiesta di intervento ai soccorritori è stata per una fuga di gas. Sul posto decine di soccorritori tra vigili del fuoco, ambulanze, medici d'urgenza, carabinieri e Polizia di Stato. Cause dell'Non sono ancora chiare le cause che hanno portato una decina didell'Istituto tecnico per turismo e biotecnologia 'Marie Curie' di, in Alto Adige, ad accusare malori.