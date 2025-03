Laprimapagina.it - Incidente frontale a Trevi: Vigili del Fuoco e 118 in azione

Nel primo pomeriggio di oggi, 18 marzo 2025, ideldel distaccamento di Foligno sono intervenuti a, lungo la vecchia Strada Statale 3, per unstradale di tipo.I soccorritori hanno prestato immediata assistenza ai feriti, che sono stati affidati al personale del 118 e trasportati all’ospedale di Foligno per le cure necessarie.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.