Thesocialpost.it - Incidente a Portogruaro, persone estratte dalle lamiere: traffico in tilt

Un gravestradale si è verificato questa mattina intorno alle 11:30 in viale Pordenone, a, con due auto coinvolte in uno scontro frontale. L'impatto ha causato ingenti danni ai veicoli e ha generato notevoli disagi alla viabilità. I conducenti delle auto sono rimasti feriti nell'. Sul luogo sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l'area, mentre i soccorritori del 118 hanno fornito le prime cure. Al momento non sono ancora chiare le condizioni di salute dei coinvolti, ma si teme che abbiano riportato traumi gravi. L'ha avuto forti ripercussioni sul, con lunghe code e deviazioni obbligatorie su viale Udine, per consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine.