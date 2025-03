Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, pm: patto costruttori-architetti decideva la Commissione Paesaggio

Nuovi sviluppi nell’indagine sull’. Ci sarebbe un “accordo” tra “associazioni di categoria” deie “l’ordine degli” dietro la “composizione” dellaper ildel Comune di: un accordo con cui sarebbero “coordinate le candidature” di, ingegneri e professionisti che entrano a far parte dell’organo tecnico-consultivo comunale da cui dipendono i destini dei progetti immobiliari del capoluogo lombardo e sul cui parere si basa l’avanzamento delle pratiche edilizie. È quanto scrive il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza in un’informativa agli atti dell’sull’diche a inizio marzo ha portato agli arresti domiciliari per corruzione e depistaggio l’ex dirigente Giovanni Oggioni.