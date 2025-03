Ilgiorno.it - Inchiesta Hydra, arrestato in Colombia “Dollarino” Gregorini: era in rappresentante della camorra nell’alleanza milanese con ‘ndrangheta e mafia

Milano, 18 marzo 2025 - Da Panama a Cartagena in, dove era arrivato dallo scorso febbraio: la latitanza di “”, uomo di spiccomalavita organizzata è finita in manette ed è un colpo pesante all'alleanza mafiosa trasversaletra siciliani, calabresi e campani contrastata dall'Procura meneghina. Ieri in, a Cartagena de Indias la polizia del paese sudamericano hail latitante Emanuele “, uomo dinell'alleanza, tra i 153 arresti chiesti a fine 2023 dalla Dda e ritenuto "uno degli esponenti di spicco del sodalizio mafioso quale referentecomponente camorrista del cosiddetto sistema mafioso lombardo", riferisce una nota del procuratore capo di Milano Marcello Viola., detto "", uomo del clan campano-romano diretto da Michele Senese, si esprimeva così in un'intercettazione dell'Ddariportata dal Fatto quotidiano: "Qua è Milano! Non ci sta Sicilia, non ci sta Roma, non ci sta Napoli, le cose giuste qua si fanno!".