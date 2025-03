Ilgiorno.it - Inchiesta Equalize, l’hacker Calamucci ai pm: “Ex del Mossad ci chiesero report su oligarchi russi”

Milano – Vincenzo De Marzio, ex carabiniere indagato nel casoe che potrebbe aver fatto parte anche dei servizi segreti, "mi introduce queste due persone", due "legali di uno studio inglese con sede a Tel Aviv", "mi dice che hanno avuto un passato" nel "in Israele". E "uno dei primi lavori che ci danno da fare" è la "ricostruzione diciamo da fonti aperte sulle proprietà" di "" in Italia o in Europa, "sui conti". Il "" doveva finire ad uno "studio americano di New York che avrebbe provveduto ad emettere le sanzioni su queste persone". Il racconto è di Nunzio Samuelein un verbale di dicembre e riguarda uno degli episodi agli atti dell', ossia la presenza degli "israeliani" negli uffici di. L'hacker ha spiegato di aver coinvolto in quel lavoro anche Antonio Rossi, manager e tra gli indagati, e "sua moglie" facendogli fare parte di quel "".