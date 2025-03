Ilgiorno.it - Incendio nell’azienda agricola. Fienile distrutto, salvi 120 vitelli

Leggi su Ilgiorno.it

È proseguita per tutta la notte tra domenica e lunedì l’opera di spegnimento del rogo divampato neldell’aziendaRancati di Corno Giovine, che si trova ad alcune centinaia di metri dalla zona del laghetto: l’allarme era scattato attorno alle 22 di domenica quando l’ha cominciato a propagarsi a pochi metri di distanza dalla stalla dei. La mobilitazione è stata immediata e i proprietari della cascina si sono precipitati sul posto cercando di affrontare subito il fronte del fuoco e contestualmente allertando i vigili del fuoco. Almeno una decina di mezzi sono sopraggiunti poco dopo, dal comando di Lodi, dai distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano oltre che dai comandi di Piacenza e Cremona: l’arrivo tempestivo è stato determinante per salvare letteralmente dal fuoco i 120e spostare le attrezzature agricole mentre i 300 quintali di fieno in balloni purtroppo sono andati completamente distrutti insieme ad una parte delcrollato.