Thesocialpost.it - Incendio nel siracusano, fiamme scatenate da un corto circuito: evacuati 2 edifici

Leggi su Thesocialpost.it

Nel pomeriggio di oggi, nella tranquilla cittadina di Priolo Gargallo, situata nella provincia di Siracusa, unha coinvolto duein via delle Cave, creando momenti di grande apprensione tra i residenti. Le, divampate improvvisamente, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in salvo quattro persone intrappolate all’interno degli immobili interessati. Fortunatamente, nessuno dei soccorsi ha riportato ferite o ha avuto bisogno di cure mediche, ma per motivi di sicurezza, altri abitanti della zona sono stati fatti evacuare.Secondo le prime ipotesi avanzate dai tecnici e dagli inquirenti, il rogo potrebbe essere stato causato da unverificatosi al pianterreno di uno degli. Lesi sono poi propagate rapidamente, raggiungendo anche il primo piano e minacciando ulteriori abitazioni vicine.