Agi.it - Incendio in un palazzo a Genova, un morto

AGI - Poco prima dell'alba a, nel quartiere di Sestri Ponente, unè divampato alle quattro e mezza circa in un appartamento di via Galliano, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Multedo, tre squadre dalla sede centrale e il funzionario di turno. L'è stato spento e lo stabile è stato evacuato, in attesa delle verifiche del caso.