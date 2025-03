Quotidiano.net - Incendio all’Ikea di Vilnius, Lituania sicura: sono stati gli 007 russi. “Ricompensa da 10mila euro per piazzare l'ordigno”

Roma, 18 marzo 2025 – L’ombra dei servizi segretidietro l’che ha distrutto un negozio Ikea di, in. La denuncia arriva dal procuratore Arturas Urbelis e si sta indagando sul coinvolgimento di Mosca in altri casi simili nella vicina Polonia. La notizia piomba nel bel mezzo dei negoziati russo-americani previsti oggi, e rischia di alzare la tensione nei già precari equilibri su cui si sta cercando di costruire la pace in Ucraina. L’La, membro della Nato, si è schierata al fianco dell’Ucraina dall’inizio dell’invasione del 2022 e a Putin non è mai andata giù. L’dell’Ikea farebbe parte di una serie di tentativi di sabotaggio da parte dei, che da anni portano avanti una guerra ibrida con attacchi mirati per indebolire gli alleati degli ucraini.