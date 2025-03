Tarantinitime.it - Inaugurata la nuova sala operativa della Questura

Tarantini Time QuotidianoQuesta mattina è stataladi Taranto.Il Questore Michele Davide Sinigaglia ha illustrato le varie fasi che hanno portato in quattro mesi alla realizzazionetecnologica, cuore pulsantejonica.Attiva 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno laè dotata di apparecchiature elettroniche all’avanguardia che consentono di ottimizzare il sistema di controllo del territorio, assicurando la massima assistenza agli equipaggi operativiPolizia di Stato in servizio in tutta la provincia, agevolando il coordinamento anche con altre Forze di Polizia e garantendo ai cittadini in difficoltà risposte immediate e efficaci ad ogni richiesta di intervento.Tante le nuove tecnologie con strumentazioni di ultima generazione a disposizione degli operatori come il “Sistema ICT” di interconnessione tra le Sale Operative die Stradale che attraverso un sistema cartografico fornisce la possibilità di avere in tempo reale la mappatura degli equipaggi sul territorio.