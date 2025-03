Lanazione.it - “In Toscana più lavoratori irregolari”. A termine otto contratti su dieci

Prato, 18 marzo 2025 – Precariato, sfruttamento, lavoro nero e lavoro “povero”. Ma anche la grande concentrazione di aziende toscane in mano a proprietari stranieri che vale un fatturato di quasi 40 miliardi di euro annui. E l’imprenditoria indigena che ristagna puntando sulla rendita – vedi affitti brevi – invece che sugli investimenti nelle imprese. Di questo si parlerà oggi e domani a Prato, dove è arrivata la Carovana Uil con la scritta “No aifantasma”. L’iniziativa nazionale si tiene in piazza delle Carceri, che diventerà il palco per due giorni di confronto tra, lavoratrici, giovani e pensionati. La prima sessione della kermesse pratese vedrà i saluti del presidente della Regione, Eugenio Giani e della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. A seguire la tavola rotonda, a cui partecipa il segretario generale Uil nazionale PierPaolo Bombardieri.