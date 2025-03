Gqitalia.it - In The White Lotus 3 (ma anche nelle precedenti stagioni) le scimmie hanno un ruolo fondamentale

Ledi The3 non sono dettagli casuali sullo sfondo o parte dell'ambientazione esotica, ma dei personaggi importanti e misteriosi. Appaiono spesso nei titoli di testa, adornano sotto forma di statue le varie aree dell'hotel, siedono sugli alberi che circondano gli appartamenti degli ospiti e di tanto in tanto si imbattono letteralmente con gli esseri umani in vacanza o al lavoro. Lesono una presenza costante e minacciosa che simboleggiail tema generale della satira sociale firmata da Mike.Nella terza stagione dello show lerappresentano il primordiale, il caos, il male che si agita in ogni ospite del resort di lusso. Ma a guardare bene la cosa non riguarda solo la storia di questa edizione. Leerano presentiprime duedi The