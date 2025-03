Quotidiano.net - In ricordo di Marco Biagi: "Caro fratello mio, sei vivo nei nostri cuori"

di FrancescaBOLOGNAmio, "non so dove vadano le persone quando scompaiono, ma so dove restano": lo scriveva commossa Margaret Mazzantini e faccio mia una citazione che, naturalmente, mi avvicina al tuo indelebile. Dirsi addio è sempre molto difficile e perdere una persona cara, un, è forse fra i dolori più grandi che si possa provare. La sua assenza pervade ogni cosa, si nasconde in ogni nostro piccolo gesto e ci accompagna giorno dopo giorno, mentre la ferita che ha lasciato sembra non poter mai cicatrizzare, sebbene siano trascorsi come in questo caso, 23 anni. Per stare meglio ci vuole un tempo maggiore, semmai arriverà. anche se questo tempo verso la guarigione è diverso per ognuno di noi. A volte potremmo sentirci come se nulla più avesse significato e come se la sofferenza prendesse il sopravvento.