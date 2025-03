Iodonna.it - In prima fila al Madison Square Garden, è stato portato via in sedia a rotelle dopo aver vomitato e perso sangue dal naso

Momenti di apprensione e paura durante la partita Nba tra i New York Knicks e i Miami Heat al. Tracy Morgan, presenza abituale a bordo campo e grande appassionato di basket, ècolto da un malore che ha subito attirato l'attenzione degli spettatori. Le immagini dell'attore in difficoltà hanno fatto il giro del web, alimentando preoccupazione tra i fan. Cosa è successo a Tracy Morgan?Grande appassionato dei New York Knicks, Tracy Morgan era seduto inper assistere al match.