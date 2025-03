It.insideover.com - In Nomine Giorgia: il Governo alla prova del rinnovo delle partecipate

Leggi su It.insideover.com

Si avvicina la primavera e assiemebella stagione a Roma arriva anche il tempo, vecchia e consolidata prassi della politica capitolina in cui ogni esecutivo è chiamato, annualmente, aldei consigli d’amministrazione e dei vertici degli apparati strategici dell’economia nazionale in cui lo Stato ha una quota di partecipazione. L’eterno ritornoSi tratta di un tagliando periodico tanto per i vertici di gruppi romanocentrici nel management ma spesso capaci di garantire proiezione economica, internazionalizzazione e dividendi al ministero dell’Economia eFinanze, quanto per ogni sistema di potere politico, che può misurare la sua capacità di cooptare classe dirigente e amministratori, costruendo dunque un’eredità.La longevità della permanenza al potere di Silvio Berlusconi e la continuità, al tramontofortune elettorali, dell’influenza romana di Matteo Renzi sono spiegabili, in buona parte, con le scelte strategiche fatte per creare una classe dirigente di manager pubblici durevole e in grado di produrre risultati.