In Mare Fuori 5 sono le assenze le vere protagoniste

I primi sei episodi digià disponibili in streaming su RaiPlay dallo scorso 12 marzo e i restanti sei saranno in piattaforma dal 26, giorno in cui inizierà su Rai 2 la trasmissione in chiaro dello show. La fortunata serie tv, ispirata alle vicende dell’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, vive nella quinta stagione diversi cambi di rotta e innovazioni. Il primo riguarda sicuramente la regia con l’arrivo di Ludovico Di Martino (al posto di Ivan Silvestrin), ma anche l’ingresso di molti giovani detenuti finora sconosciuti al pubblico promette qualche nuova storyline, sebbene per il momento le singole vicende nonancora state del tutto sviscerate.Nonostante questo vento innovativo, però, sembra che i veri protagonisti degli episodi già disponibili vivano, in effetti, nel passato e, molto spesso, non compaiano neppure sullo schermo.