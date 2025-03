Linkiesta.it - In Italia è l’ora degli imboscati (in attesa di Trump e Putin)

Indella telefonata tra Donalde Vladimir, in cui potrebbero decidersi le sorti dell’iniziativa diplomatica americana sul conflitto in Ucraina, il governono tenterà di non replicare, nel dibattito che seguirà le comunicazioni della presidente del Consiglio sul prossimo Consiglio europeo (Giorgia Meloni prenderà la parola oggi alle 14.30 in Senato), il triste spettacolo di divisione e disorientamento offerto a Strasburgo, nel voto sul piano di riarmo e anche sulla mozione di sostegno a Kyjiv.Il Partito democratico, invece, sembra decisamente orientato a replicarlo, per quanto lo riguarda, almeno a giudicare dalle intenzioni attribuite dai giornali a Elly Schlein e ai dirigenti a lei più vicini, ansiosi di ribadire nel modo più netto il no al piano di riarmo anche per regolare i conti con i riformisti che a Strasburgo hanno osato votare a favore.