In Gran Bretagna la legge è diversa per tutti

Dallagiunge la notizia di nuove linee guida per indirizzare le sentenze in tribunale in base al background dell’imputato. Se costui è minorenne, appartenente a una minoranza etnica, donna, immigrato, in dolce attesa, fedele di una religione non preponderante o membro a vario titolo della comunità Lgbt, il giudice deve ricevere un prontuario relativo alle circostanze identitarie che fungono di fatto da attenuanti, allo scopo di molcergli la pena. La clemenza è, a mio avviso, il fattore più significativo e consolante della giustizia. Il guaio è che tendiamo a dimenticarcene, ragion per cui il rischio è che queste linee guida, anziché venire lette come addolcimento per le eccezioni prese in considerazione, potrebbero finire per ingenerare un’implicita aggravante per chi non rientra nella vastissima casistica.