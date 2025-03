Lanazione.it - In classe una biografia per riflettere sul fenomeno

Leggi su Lanazione.it

Gli alunni della scuola primaria A. Saffi di Siena parlano di bullismo con l’autore di un romanzo biografico con protagonista un ragazzo di Milano, promessa del calcio, che diventa un bullo. Il protagonista proviene da una famiglia problematica e che ripone troppe aspettative nella sua carriera calcistica. Dopo un fallimento sportivo il padre deluso inizia a “disprezzare” il figlio umiliandolo e offendendolo. Questo malessere innesca in lui una rabbia tale che sfogherà contro i compagni più deboli, diventando così un temuto bullo. Carico di rancore e aggressività, durante l’adolescenza, inizia a compiere atti violenti fino ad arrivare a commettere crimini come una rapina in banca. La conseguenza è prevedibile: il carcere minorile. Con l’aiuto del cappellano del carcere, e dopo un percorso riabilitativo, il ragazzo inizia a vedere il mondo da un nuovo punto di vista.