Metropolitanmagazine.it - In che modo i Thunderbolts* sono diversi dalla Suicide Squad della DC

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ad un primo sguardo, iMarvel sembrano, a tutti gli effetti, unaformato MCU. C’è unara disadattata di cattivi in ??cerca di redenzione come Yelena Belova/Vedova Nera di Florence Pugh e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno di Sebastian Stan che vengono assemblati da una figura governativa oscura con secondi fini e subdoli (la direttriceCIA di Julia Louis-Dreyfus Valentina Allegra de Fontaine) in assenza del team di supereroi più importante dell’universo cinematografico per affrontare un cattivo superpotente che queste reclute non hanno alcuna speranza di sconfiggere. Il film DCdiretto da David Ayer aveva anche unara disadattata di cattivi di serie B e cattivi in ??cerca di redenzione chestati riuniti da un agente governativo dopo la dipartita di Superman.