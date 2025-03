Ilgiorno.it - In campo diamo un calcio ai pregiudizi . Facciamo il gol più importante: la parità di genere

Dopo aver riflettuto in classe sugli aspetti delfemminile, abbiamo intervistato la centrocampista Marta Razza. Perché giochi a?"Ho praticato anche altri sport, ma quando ho provato ilho deciso subito". La tua famiglia come ha reagito?"I miei mi hanno appoggiato perché ero felice. Èessere sostenuti". Nel professionismo è maggiore l’impegno o il divertimento?"L’impegno è tanto, anche perché io sto ancora studiando e voglio avere una buona preparazione; ho già anche in mente un progetto di vita dopo ilprofessionistico, che è il preparatore atletico. Frequento il liceo; mi alleno tutti i giorni con la squadra; alleno le bambine. Ora gioco nel Brescia, vivo lontana dalla mia famiglia ed è un sacrificio. Prendo decisioni importanti, tipo quale club è più adatto a me.