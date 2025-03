Inter-news.it - ‘In arte Lautaro Martinez’: il nuovo gioiello di Inter Media House

Martinez, che ha rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri in estate, sarà il protagonista di uncontenuto esclusivo di.IL RAPPORTO –Martinez rappresenta l’nella maniera più profonda possibile. L’argentino è tenacia, caparbietà, determinazione, emotività, passione. Non è dunque un caso che la sua strada e quella dei meneghini si siano incrociate, quando invece l’approdo all’Atlético Madrid sembrava scontato, così come non lo è il fatto che il proprio cammino insieme sia destinato a proseguire nelle prossime stagioni. Il rinnovo ha certificato una realtà già evidente a tutti: il calciatore dei meneghini vuole dedicare il meglio dei suoi anni calcistici a fare il bene dell’, squadra di cui rappresenta orgogliosamente il capitano.Martinez protagonista di una nuova produzione diLA NOTIZIA – A ringraziare il capitano per la bontà del suo rendimento all’è proprio la società nerazzurra, che tramiteha dedicato all’argentino una nuova imperdibile produzione originale.