In arrivo “Libertà negli occhi” il nuovo album di Niccolò Fabi

Milano, 18 mar. (askanews) – Venerdì 16 maggio esce “” ildi inediti di, in uscita per BMG. Decimodi inediti della carriera del cantautore, “” sarà disponibilestore fisici e online in due esclusive versioni, entrambe in edizione limitata e numerata; la versione in formato vinile e la versione in formato CD, quest’ultima accompagnata da un libretto di 56 pagine, conteranno oltre ai testi delle canzoni, uno scritto inedito a firma del cantautore e una serie di fotografie che raccontano e trasportano nell’atmosfera intima della baita in cui il disco è stato registrato e prodotto. Chiunque acquisterà il disco in formato fisico – CD o VINILE – avrà la possibilità tramite QrCode di scaricare la versione digitale dell’, che sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming solo a partire dal 13 giugno.