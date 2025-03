Liberoquotidiano.it - "In ambulanza prendevo tutti a morsi": dopo il malore, il racconto-choc di Edoardo Bove

A quasi quattro mesi di distanza dal quel bruttissimo incidente,ripercorre gli istanti successi alaccusato in campo contro l'Inter. Il centrocampista, fermo ormai da quel 1° dicembre, ha subito un intervento per impiantare un defibrillatore. Passata la paura, però, l'azzurro sta ancora cercando di capire se sarà possibile rimuoverlo per poter tornare a giocare a livello professionistico. Intervistato nel podcast di Gianluca Gazzoli,ha ripercorso alcuni avvenimento di quel 1° dicembre. "Sentivo girarmi un po' la testa, anche se il cuore lo sentivo battere normalmente", ha dichiarato. Ma,essersi accasciato a terra, è svenuto. Si è risvegliato in ospedale e non ricordava nulla dell'accaduto: "Poi, quando mi sono svegliato in ospedale mi toccavo le gambe, la testa, pensavo di aver fatto un incidente ma non sentivo niente al cuore.