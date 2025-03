Ilfattoquotidiano.it - “In 40 anni di carriera non ho mai fatto nulla con Milly Carlucci: non so perché. Il flirt con Stefano De Martino? Bufale”: Carmen Russo si sfoga

Carlo Conti debutta con un nuovo show sabato 22 marzo, in prima serata su Rai 1, dal titolo “Ne vedremo delle belle”, in cui dieci showgirl affronteranno prove di canto, ballo, musical, interviste e “derby” (sfida a sorpresa). Nel cast Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Adriana Volpe e. Quest’ultima ha rilasciato una intervista a La Stampa e si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe.“Emozione stupenda tornare in sala prove. – ha detto– Con questo show vorrei poter dimostrare che anche dopo 60una persona può dare ancora molto in ambito artistico. Non esistono date di scadenza in tv (.)”.La considerazione è che “gli altri dicono che sono una maggiorata non io: non mi sono mai definita tale.