Bolognatoday.it - In 300 in piazza del Nettuno contro i bombardamenti a Gaza

Leggi su Bolognatoday.it

“Giù le mani dai bambini”. Sono arrivati in trecento, indel, a manifestarei nuovidi Israele in Palestina. Corteo a Bologna, in 300Corteo a Bologna, in 300.Registrati alla nuova sezione Dossier.