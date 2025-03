Internews24.com - Immobile si sbilancia: «L’Inter ha una super rosa, ma sente la fatica! Il mio amico Inzaghi rischia di…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi: «ha una, mala! Il miodi.» Le parole dell’attaccante sulla lotta ScudettoIntervistato sulle pagine di Repubblica, Ciro, attuale attaccante del Besiktas, ha parlato cosi della lotta Scudetto:LE PAROLE- «L’Atalanta di pressioni ne ha sicuramente meno, ma ha perso lo scontro diretto cone il calendario non la favorisce. Napoli è una piazza complicata, Conte cerca di togliere ogni ansia alla squadra dicendo che non sono obbligati a prendersi il titolo, in realtà non pensa ad altro (ride, ndr). Il Napoli ha tutto per farcela, ma a volte sembra bloccato dalla paura di vincere, come a Como e a Venezia.del mioSimoneè talmente avanti in Champions – il Bayern è un avversario tremendo – chedi pagare il doppio impegno, anche se ha una: ma lasi, tante partite pesano»Leggi su Internews24.