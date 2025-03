Bergamonews.it - Il Volley Bergamo ritrova il suo pubblico: tra sforzi ed emozioni, la ChorusLife Arena è la casa del futuro?

. 687 giorni dopo l’ultima volta, ile il suosi sono riabbracciati con gioia. Erano 5.017 le persone presenti sugli spalti della, un sold out completo già raggiunto la mattina prima della gara. Un successo su tutta la linea, certo, non per il risultato, ma d’altronde contro l’imbattibile Conegliano (ancora mai sconfitta in stagione) poteva esserci poco di diverso rispetto ad un 3-0. “Siamo arrivate stanche a questo punto della stagione” ammettono le protagoniste, “ma continuiamo a dare tutto”. A maggior ragione per la gente che ha colorato di rossoblù gli spalti.Record die anche di incasso (quasi 70mila euro) per la storia della società, ma è secondario rispetto alla passione, al cuore che ha battuto all’unisono a partire dall’anima del passato con le leggende che hanno scritto la storia della società.