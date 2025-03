Iodonna.it - Il vino protegge il cuore? Ecco perché non credere a chi dice che fa bene alla salute

Leggi su Iodonna.it

Un bicchiere diai pastidavvero lacardiovascolare? Bufale. Lola letteratura scientifica. Se l’importanza dell’acqua per ladi uomini e donne a ogni età è ormai universalmente riconosciuta, anche se troppo spesso trascurata, esiste ancora molta confusione quando si parla di alcol. Per anni si è diffusa l’idea che un bicchiere dial giorno possa avere effettifici sulla, specialmente sul, ma oggi questa teoria è stata ampiamente smentita.rosso obianco? Un nuovo studio dimostra qual è davvero il più salutare X Ile il paradosso franceseL’ipotesi che ilpotesse essere protettivo per il sistema cardiovascolare nasce dal cosiddetto “paradosso francese“, secondo cui la popolazione francese, nonostante un consumo elevato di grassi saturi, avrebbero un’incidenza ridotta di malattie cardiache grazie all’abitudine di bererosso.