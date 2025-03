Amica.it - Il vestito in pizzo di Gal Gadot conferma la tendenza boudoir

Leggi su Amica.it

Per la premiere di Biancaneve a Los Angeles, film Disney in cui interpreta la strega cattiva, Galha scelto un total blackndo ilcomepiù seducente.L’attrice ha optato per un abito indell’A/I 2025-2026 di Chloé con silhouette a vita bassa, corpetto trasparente e gonna voluminosa. La mise è stata completata da gioielli minimal di Tiffany & Co. e décolleté nude. Galci ha mostrato come portare ilin stile boho chic. GUARDA LE FOTOLe idee outfit per sfoggiare la gonna diora Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ilindi GallaAmica.