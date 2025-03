Lanazione.it - "Il vento della memoria". Il corteo contro le mafie

VIAREGGIOSi è alzato unleggero, die storia, ieri, all’ombraTorre Matilde. Una brezza che, soffiando sulle bandiere e gli stendardi colorati, ha attraversato le stradecittà fino al palazzetto dello sport e accompagnando ilin vistaGiornata Nazionalee dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delledel 21 marzo a Trapani, organizzato dal presidio di Libera “Rossella Casini”, associazione attiva dal 2013 sul territorio e nelle scuole con attività di sensibilizzazione, cui, da poco si è aggiunto anche il gruppo IlContesto, Una sfilata che ha visto la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse delle scuole medie e superiori del territorio, coinvolte in un progetto portato avanti dagli stessi componenti dell’associazione nelle aule scolastiche, fatto di impegno, storia e consapevolezza, su ciò che la mafia è e comporta, e su come, dall’altra parte, è possibile raccontarla e combatterla, dando il giusto valore e la meritata giustizia anche a chi, quellae quella storia l’ha scritta, spesso perdendo la vita.