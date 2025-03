Agi.it - Il trapper Shiva patteggia in Appello per la sparatoria, 4 anni e 7 mesi

AGI - La Corte didi Milano ha accolto la proposta di concordato inraggiunta dalla procura generale e la difesa del, nome d'arte di Andrea Arrigoni, di una pena a 4e 7per aver sparato e ferito l'11 luglio 2023 due presunti suoi aggressori all'interno del cortile degli uffici della sua casa discografica a Settimo Milanese. Condanna in primo grado In primo grado con il giudizio abbreviato Arrigoni era stato condannato a 6e mezzo. Misura cautelare Inoltre, i giudici di secondo grado hanno, su richiesta del legale Paolo Muzzi e con parere favorevole della sostituta pg Luisa Russo, sostituito per il cantante la misura cautelare degli arresti domiciliari, in cui si trovava dal febbraio 2024 dopo alcuniin carcere, con quella dell'obbligo di presentazione alla pg.