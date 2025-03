Spettacolo.periodicodaily.com - Il Top Jazz Concert al Blue Note di Milano, Un Evento Imperdibile

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il meglio delitaliano, tra grandi nomi, formazioni già affermate, giovani rampanti e talenti emergenti, in scena martedì 1 aprile aldi: è il “Top”,happening musicale che vedrà protagonisti alcuni degli artisti e dei gruppi premiati nel “Top”, il referendum indetto, come di consueto, dalla rivista specializzata Musica. Artchipel Orchestra e Ferdinando Faraò per il “Top”Martedì 1 aprile 2025, ildiospiterà il “Top”, unmusicale straordinario che promette di celebrare il meglio delitaliano. La serata avrà inizio alle ore 20.30 e i biglietti sono disponibili a un prezzo compreso tra 27 e 32 euro, con prevendita online su.L’sarà caratterizzato dalla performance dell’Artchipel Orchestra, un collettivo milanese diretto dal batterista e compositore Ferdinando Faraò.