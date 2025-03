Il suo ultimo desiderio Pietro Genuardi il funerale e la famiglia svela cosa ha chiesto prima di morire

Leggi su Caffeinamagazine.it

Martedì 18 marzo, alle 14:30, a Roma i funerali di, volto amatissimo della televisione italiana, noto per le sue interpretazioni in fiction di successo come CentoVetrine e Il paradiso delle signore. L’attore si è spento il 14 marzo, dopo aver combattuto con straordinaria forza contro un aggressivo tumore del sangue, malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene.I suoi familiari hanno scelto di condividere sui social un messaggio d’addio che rispecchia il carattere solare di. Attraverso una story su Instagram, hanno voluto invitare chiunque lo desideri a partecipare alla cerimonia funebre, che si svolgerà nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, meglio conosciuta come la Chiesa degli Artisti, la stessa che, di recente, ha accolto l’saluto a Eleonora Giorgi.