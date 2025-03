Davidemaggio.it - Il Sogno, Benigni su Rai 1 tra “stupore, sorpresa, verità e bellezza”

Dopo l’annuncio sul palco del Festival di Sanremo e soprattutto dopo il promo in onda tutti i giorni ormai da più di un mese, per Robertoè tempo di andare in scena. Domani, dopo Affari Tuoi, il Premio Oscar di Castiglion Fiorentino tornerà su Rai 1 con la serata-evento Il: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento. Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insiemeha dichiaratonella presentazione dello show, a undici anni di distanza da I Dieci Comandamenti. Ilè scritto dall’artista toscano e Michele Ballerin, con Stefano Andreoli.