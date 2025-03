Ilgiorno.it - Il sindaco Sala e l’inseguimento di Ramy: “Sono felice se i carabinieri hanno agito bene”

Milano – "Non è un problema di opinioni, io ho osservato quello che è successo masolodel fatto che attraverso le analisi si sia dimostrato che i”. Lo ha detto ildi Milano Giuseppecommentando quanto emerso dalle perizie sull'inseguimento che ha portato alla morte del giovaneElgaml.aveva parlato in un primo momento di un inseguimento lungo sostenendo che ipotevano avere sbagliato. "Io ho espresso quell'opinione perché dalle immagini abbiamo visto un inseguimento a una velocità molto elevata - ha detto a margine dell'inaugurazione di un nuovo complesso di housing sociale - con un ragazzo che non aveva un casco. Poi ne parleremo con il comandante deicon cui il rapporto è non solo proficuo ma estremamente collaborativo".